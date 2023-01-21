MHP'li kadınlar programdan programa koşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi, ülke genelinde eş zamanlı bir şekilde başlattığı "Komşum Nasılsın?" temalı ziyaret programıyla Silivri’de hanelerin nabzını tutmaya devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Kadın kolları, Program kapsamında Ferah evler ve Erdem kent site sakinleri ile beraber gerçekleştirdi.

Başkan Zerrin Çimen, ziyaretle ilgili olarak “Komşum nasılsın programı kapsamında bu akşamki sohbetimizi Ferah evler ve Erdem kent site sakinleri ile beraber gerçekleştirdik. Hane Sahibi Aysun Kabataş hanımefendiye, kıymetli hanımlara hoş sohbetleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı

