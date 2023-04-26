MHP'li milletvekili adaylarından Sanayi esnafına ziyaretler
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından İstanbul 3.Bölgeden milletvekili adayı gösterilen Mehmet Ali Özel, Fatih Mehmet Çetinkaya, Mesut Yıldırım ve Bülent Özcan Silivri Sanayinde esnaf ziyaretleri yaptı.
MHP’li adaylar, Silivri Ülkü Ocak Başkanı Özgür Bedel ve MHP İlçe Yöneticileri eşliğinde Sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti. Esnaflara Türk Bayrağı hediye eden vekil adayları, 14 Mayıs’taki seçimler için destek talebinde bulundu.