MHP'li Vahapoğlu, HDP'lilere sert çıkıştı

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, seçim takvimi gereği Taksim ve Gaziantep saldırılarının önceden tasarlanmış eylemler olduğunu iddia eden HDP’li Garo Paylan ile Tulay Hatımoğulları Oruç’a sert çıktı. Bu tarz iftira ve oyunların Osmanlı döneminde de sahnelendiğini belirten Vahapoğlu, “Dünkü Osmanlı yok, bugün güçlü bir Türkiye var. Size yol vermeyecek, geçit vermeyecek. Bunu bilin, yazın bir tarafınıza” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri sırasında HDP’li ve CHP’li milletvekillerinin terör ve Yunanistan konusunda takındıkları tavrın kabul edilemez olduğunu belirten MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Taksim’deki terör saldırısının zanlılarından Albashır’ın ifadesini kastederek, "Alıyorsunuz başını kes, sonunu kes, ortada işinize geleni söyleyin. Yok böyle bir şey. Türkiye’nin sağladığı demokratik ortamı Türkiye’nin aleyhine kullanamazsınız. Yaptığınız bütün ithamlar, dile getirdiğiniz bütün konular Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni töhmet altına sokmak üzere kurgulanmış" dedi.

“Biz bu oyunları Osmanlı döneminde gördük"

Garo Paylan’a “HDP’li hatip, dinle beni dinle” diye çıkışan Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Bakın, (Albashır) terör örgütü YPG’den Türkiye’ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesinin tehdit altında bulunduğunu, Türkiye’ye Bilal Hassan’la geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim’e keşif için gittiğini söyledi. Bilal’le birlikte taksiye bindiklerini ve taksideyken Bilal’e telefon geldiğini ‘Sen git, ben geleceğim’ dediği ifadesinde yer alıyor. İfadesinin devamında ise, ’Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi’ne gittim, bankta oturuyordum çantayı elledim, cips falan vardı, altında da yumuşak bir şey vardı. Kırk dakika bekledim’ demiş. Bakın, burası önemli. Ve diyor ki, ‘Telefon geldi, çantayı oraya bırak, oradan ayrıl’. Bunları niye söylemiyorsunuz, kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz?”

“Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni gerçekler dışında birtakım iftiralarla töhmet altında bırakamazsınız, güvenlik güçlerini töhmet altında bırakamazsınız” diyen Vahapoğlu, HDP’li milletvekillerini seçildikleri gün kürsüye çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sadakatle bağlı hizmet etmek üzere ettikleri yemine sadık kalmaya çağırdı. Vahapoğlu, “Biz bu oyunları Osmanlı döneminde gördük. Dünkü Osmanlı yok, bugün güçlü bir Türkiye var. Size yol vermeyecek, geçit vermeyecek. Bunu bilin, yazın bir tarafınıza” dedi.

Garo Paylan, Vahapoğlu’nun bu sözlerine cevap vermezken, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP’lilere dönerek “Bu kadar” dedi.

“Terör sorunu var, PKK sorunu var”

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç’un “Taksim ve Gaziantep’teki patlamaların tasarlanmış saldırılar olduğuna dair kanaat yüksektir. Bunu bir seçim siyaseti olarak görüyoruz” şeklindeki teröre destek veren tavrını sürdüren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Taksim ve Gaziantep’te masum sivillerin can verdiği saldırıyı “Bu tip olaylarda olayın hep bir görünen tarafı vardır ve görmemiz istenen tarafı var. Bir de büyük fotoğraf vardır” derken, Paylan’a “Parmak sallamadan konuş” diye çıkışan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “Terör sorunu var, PKK sorunu var” karşılığını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Denizi’nde kıta sahanlığını 12 mile çıkartmak için fırsat kollayan ve Türkiye’ye yakın adaları Lozan’a aykırı bir şekilde silahlandıran Yunanistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki sözlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etti. Kaboğlu’na AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Yunan milletvekili olsa böyle konuşur”, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu da “Yok böyle bir rezillik” şeklinde tepki gösterdi.