MHP lideri Bahçeli: 'Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı’nda bir ve iç içe olduğunu belirterek, yerel seçimlerde de bu kararlı tutumu devam ettireceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kuruluna hitabında, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Bahçeli, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim’de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir" diye konuştu.

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna, "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.