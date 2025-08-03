MHP Lideri Bahçeli, 'Gökbörü' hava savunma sistemlerinin üreticisi Günay Önder'i kabul etti

İsmini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğu "Gökbörü" sistemlerinin üretici firması Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, Bahçeli’yi ziyaret edip bilgi verdi.

Türkiye, hava savunma sanayiinde kritik adımlar atmaya devam ediyor. İsmini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğu "Gökbörü" sistemlerinin üretici firması Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, mühendislerle birlikte Bahçeli’yi ziyaret edip bilgi verdi. Bahçeli, görüşmede "Gökbörü’’ hava savunma sistemlerine başından beri destek verdiklerini, bu projelerin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ise sistemlerin her geçen gün geliştiğini, Türkiye’nin radarlar, hava savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri ve kent güvenlikleri ile ilgili ileri teknolojiyi yakaladığını ve çok kısa zaman içinde bu projelerin hızlı bir başarıya ulaştığını ifade etti.