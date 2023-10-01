MHP lideri Bahçeli: 'Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da yaşanan hain saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından “Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugün sabah Emniyet Genel Müdürlüğümüzü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain eylemin failleri olan iki teröristten birisinin kendisini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. TBMM’nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.