MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.