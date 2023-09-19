MHP Lideri Bahçeli'den AB ve NATO'ya mesaj: 'Bizim için AB bitmiştir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’in NATO üyeliğine partisinin olumlu bakmasının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca, “Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği bizden sonuna kadar uzak dursun” dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı dün yapıldı. Toplantının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamaları nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. HDP kapatma davasının uzaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ni eleştiren Bahçeli, Avrupa Birliği ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“14’ncü Olağan Büyük Kurultayımız 17 Mart 2024’te”

Partisinin olağan büyük kulunun 17 Mart 2024’te gerçekleştirileceğini ifade eden Bahçeli, "17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14’ncü Olağan Büyük Kurultayımızla düğümlenecek demokratik süreçte il ve ilçe kongrelerimizi disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu, sükunet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet’in yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla ve Cumhur İttifakı olarak yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştiren Bahçeli, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Ne vatansızların ne de bayraksızların Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeri yoktur. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi skandaldır, günahtır, alan için de haramdır. Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır."

“HDP’yle ilgili açılan kapatma davası hala sürüncemededir”

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılma süreci üzerine dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ne seslenerek, “HDP’yle ilgili açılan kapatma davası hala sürüncemededir. Bu durum haksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine saygısızlıktır. Anayasa Mahkemesi’nin yolu yol değildir, tarafı adaletin ve milli varlığın yanı hiç değildir. Mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını gözetmek yerine HDP’nin ve bölücülüğün değirmenine ısrarla su taşıdığı ayan beyan ortadadır. Terörizmin kilit taşı, siyasi damarı, ikmal merkezi, terörist devşirme mekaniğinin ana arteri HDP’nin ve devamı niteliğindeki Yeşil Sol Parti’nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir, rezalettir. Sormak lazımdır ki, Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Nasıl bir delil istiyor? Hükmü açıklamak için daha neyin olmasını planlıyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı davada hazırladığı iddianamede eksik bırakılan ne vardır da Anayasa Mahkemesi bunca zamandır hukuki süreci ağırdan almaktadır? Böylesi bir kepazeliği hukukun üstünlüğüyle, hukuk devleti ilkesiyle açıklamak mümkün müdür? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da yetki ve sorumluluklarını güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı adıyla yeni baştan kurumsal organizasyonun yapılması beklentimiz ve görüşümüzdür” ifadelerini kullandı.

“NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir”

NATO’ya mahkum olunmaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “NATO’nun da tartışılması, sorguya çekilmesi, gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler çerçevesinde ele alınması zorunluluktur. NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç’in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi’nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir. Kimseyi uşak görmeyiz, hiç kimsenin de Türkiye’yi uşak mertebesine çekmesine müsaade etmeyiz. Bölgesel ve küresel çapta ülkemize saygıyla yaklaşan, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı gösteren, kuyu kazmak yerine dostluk ve iyi ilişkilerin kuytusunda buluşmaya hazır olan ülkelerle kucaklaşmak için yeni bir seferberlik süreci başlatmak zorundayız. Bunlardan birisi olan Türk Devletleri Teşkilatı, tarih ile coğrafya kaynaştırmaktadır. Türk ve İslam toplumları Afrika ve Balkan ülkelerini de içine alacak şekilde yeni bir dünyanın yol haritasını çizebilecektir. AB işine baksın, kandıracak, müzakere çıkmazına sürükleyecek, boynu eğik yeni ülkelerin peşine düşsün, bizden de sonuna kadar uzak dursun” dedi.

"Komşuya verilecek ev olmadığı anlaşıldı"

Bahçeli, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı "komşuluk" çağrısını hatırlatması üzerine Bahçeli, "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" cevabını verdi.