MHP Lideri Bahçeli'den o yol için destek istedi

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezinde ziyaret ederek, Söğüt-Bozüyük yolunun yapımı için destek istedi.

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, aday adaylığı için müracaatı MHP Genel Merkezinde yaptı. Ardından Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Başkan Sever, Söğüt-Bozüyük yolunun yapımı için destek istedi. Sever, "Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli Beyi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bismillah diyerek 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için, aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Rabbim hayırlı eylesin. Söğüt-Bozüyük yolunun ilçemiz açısından önemini anlatarak ihale aşamasında olan yolun yapımı için desteklerini istedik. Siz Söğüt halkına selamlarını ileterek, bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi. Sayın Genel Başkanımızın değerli kabullerinden ve ilgi alakalarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum" dedi.