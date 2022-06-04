MHP lideri Bahçeli'den, Remziye Çatlı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı

A NKARA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘dava arkadaşım ve öğrencim’ dediği Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.