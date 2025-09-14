MHP Lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a vefa. Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, yalnızca bir sanatçı değil; milletimizin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur. Mezar taşı, Genel Başkanımızın yaptırdığı milli ve manevi abide. Merhum Ferdi Tayfur’un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam’ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah’ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Ferdi Tayfur müzesi açıldığını hatırlatan Yıldız, "Ferdi Tayfur’un vefatının ardından cenaze namazından defin işlemlerine kadar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizzat bulunmuş, sanatçımızı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. Bu yüksek vefa; yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Ayrıca Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır. Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa; mezar taşından cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur" dedi.