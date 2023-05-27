MHP lideri Bahçeli, Meclis'in geçici başkanlığında tercih etmesi durumunda frak giyecek

TBMM’nin 28. Dönemi’nde, geçici başkanlığı yapacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tercih halinde giyeceği frakın üzerinde nasıl duracağını siyasetçilerin gömlekçisi terzi Mustafa Batak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM geçici başkanlığını yaş durumundan kaynaklı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağını açıklamıştı. Meclis’te Bahçeli’nin geçici başkanlık sürecinde bir siyasi gelenek olan frak giyip giymeyeceği de merak konusu oldu. Siyasetçilerin gömlekçisi olarak da bilinen terzi Mustafa Batak, zorunluluk olmayan ancak tercih halinde giyilen frakın Bahçeli’nin üzerinde nasıl duracağını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Frakın tarihine ilişkin bilgiler de veren Batak, Meclis başkanlarının frak giyme geleneğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten geldiğini kaydetti.

Frak giyme zorunluluğunun 2017’de kaldırıldığını hatırlatan Batak, “Sonra yeniden isteyen giydi. Şu an Devlet Bahçeli Meclis Başkanımız olacak. Frak giyecek mi giymeyecek mi önümüzdeki süreçte göreceğiz” diye konuştu.

Frakın özenle üretildiğini ifade eden Batak, “Eskiye hürmeten saygı, siyasi gelenek bozulmasın diye her gelen Meclis başkanı buna saygı duydu, giydi. Her ne kadar frak giymeye alışık olmasak da yıllarca da kürsüde Meclis başkanlarında gördük” dedi.

Batak, frakın özel günlerde de tercih edildiğini hatırlatarak, “Özellikle yurt dışında tutuluyor. Zaman zaman damatlık olarak frak, en azından benim aklıma Meclis başkanının giydiği kıyafet olarak aklımızda kaldı” cümlelerine yer verdi.

Frakın rahat olmayan bir kıyafet olduğunu belirten Batak, frakın bozulmaması için özel kumaşla dikildiğini anlatarak, “Frak asla rahat bir kıyafet değil. Meclis başkanına baktığımızda oturarak Meclis’i yönetir. Ayakta kısmen rahatsız etmez ama oturarak giyilecek bir kıyafet değil. Çünkü diz kapağı eklem yerine kadar uzayan arka etek boyu var. Kumaşı da bozulmasın diye normal pantolon, ceket kumaşından yapılmaz. Sert bir ürün olduğu için hareketimizi kısıtlar ve zaman zaman Meclis başkanları rahatsız olduğunu dile getirmişti” ifadelerini kullandı.

“Meclis’i başka bir kıyafetle yönetse daha hoş olur”

Terzi Batak, şunları söyledi:

“Frak tam olarak şu kişiye yakışır, bu kişiye yakışmaz diyemeyiz, giymeden belli olmaz. Fakat öngörümüzü söyleyeyim. Devlet Bahçeli’ye frak tam kafamda oturmuş değil. Başka bir kıyafetle, her gün gördüğümüz takım elbise kıyafetleriyle Meclis’i yönetse daha hoş olur. Kravat, ceket seçiminde, cekette kırlangıç yaka kullanıyor. 1970’lerde çok moderndi bu geniş yakalı ceketler. Şu an yeniden gündeme geldi. Hatta Bahçeli’nin seçtiği ceketlere dikkat ederseniz klasik ceketlerden yana kullanır ama kombininde hiç şüphe yok ki kravatından ayakkabısına çok güzel yakıştıran bir lider diyebiliriz.”

Öte yandan Batak, daha önce de MHP lideri Bahçeli’nin gömleklerini dikmişti.