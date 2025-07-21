MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli’nin Meclis’teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi.

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