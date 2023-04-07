MHP milletvekili listesini açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde MHP'nin milletvekili kesin aday listesi belli oldu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. bölgeden aday gösterilirken bölgemiz iş insanlarından anadolu hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hayati Arkaz, İstanbul 3. Bölge 3. Sıradan listeye girdi.

Bilindiği gibi MHP'li Arkaz, 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti'den seçilerek TBMM'de görev almıştı. Daha sonra mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine 14 Ağustos 2018'de MHP'ye katıldı.

İstanbul 3. bölge 3. sırada

MHP'nin YSK'ya teslim edeceği kesin listesi bir haber sitesi üzerinden basına servis edildi. Listede İstanbul 3. Bölge 3. sırada yer alarak koltuğunu sağlamlaştıran Dr. Hayati Arkaz'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca İstanbul 1. Bölge'de 35 / 2. Bölge'de 27 / 3. Bölge'de 36 isim listelerde yer aldı.

Hayati Arkaz kimdir?

Hayati Arkaz, milletvekili, hekim, iş adamı.

1957 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi (Çapa ) Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

Öğrencilik yıllarından itibaren ülke meseleleri ile yakından ilgilenmiştir. Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olan Ülkü Ocakları’nın her kademesinde görevde bulunmuştur.

1991 yılında Avcılar Anadolu Hastanesi, 1998 yılında Silivri Millet Hastanesi, 2003 yılında Çorlu Millet Hastanesi, 2005 yılında Çanakkale Anadolu Hastanesi ve Arkazlar Çiftliği, 2007 yılında Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi, 2009 yılında Silivri Anadolu Hastanesi, 2011 yılında HBA Gıda, Tarım ve Hayvancılık, 2015 yılında Clean&Clean, 2016 yılında Z-Catering ve 2020 yılında Karkas Restaurant’ın kuruculuğunu yapmıştır. ARKAZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev üstlenmiştir.

Siyasi Hayatı

24 Haziran 2018 (27. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili seçilmiştir. 14 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti’den istifa etmiş ve sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçmiştir. tbmm Adalet Komisyonu Üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eşi ve Çocukları

Hayati Arkaz, evli ve iki çocuk babasıdır.