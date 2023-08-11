MHP Muratlı İlçe Kongresi yapıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kongresi yapıldı. Tek liste halinde yapılan kongrede, mevcut Başkan Hüseyin Tufan güven tazeledi.

MHP Muratlı İlçe Binası’nda gerçekleştirilen kongrenin açılışı, salt çoğunluğun sağlanmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Parti binasında yapılan 14. Olağan Genel Kurula MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleri okunarak tek tek onaylandı ve kabul edildi. Kongre sonunda MHP Muratlı İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Başkan Hüseyin Tufan, Sadık Yaşar, Fercan Bedel, Şevket Koz, Cüneyt Zeren, Doğan Can Özkan, Ali Ahlatçalı, Şükrü Ulukan, Onur Alpak, Hacı Bayram Kayan, Mustafa Karakuş, Turgut Büyükişcan, Turan Dana, Mecbure Bilim, Mustafa Karakulak, Önder Özgür, Tufan Batı, İlhan Acar, Mustafa Erdoğan, Hayrettin Tufan, Hasan Mutlu, Tolga Onatlı, Emre Bozan, Tuba Erdem, Aykut Bölükbaşı, Hakan Erkmen, Mustafa Cemal Bayram, Cemalettin Akyol ve Fikret Akbaş."

Kongrede konuşan MHP İlçe Başkanı Hüseyin Tufan, “Muratlı’da 14. İlçe Kongremizi gerçekleştirmek üzereyiz. Allah’ın izniyle kongremizi yaptıktan sonra, önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimleri gerçekleştirirken, Muratlı’da belediyeyi nasıl alırız, nasıl bir çalışma içerisinde oluruz, nasıl bir strateji izleriz diyerek hep birlikte bunu başaracağız. Bu bizim için kaçınılmaz bir meseledir, belediyeyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyoruz. İnşallah 8 ay sonraki belediye seçimlerinde Muratlı’da Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını sallandıracağız. Muratlı’nın 25 yıldır hiçbir sorunu çözülmemiştir, sorunları çözmek de biz Türk milliyetçilerine farzdır. Onun için hepinizi bu zafere ulaşmak için göreve davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.