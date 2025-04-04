MHP'nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş, mezarı başında anıldı

Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 28'inci yıldönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

MHP'nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş, mezarı başında anıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 28’inci yıldönümünde Ankara’daki mezarı başında anıldı.

MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün 28’inci yılı nedeniyle Beştepe’deki anıt mezarında tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partililerle ile birlikte dua ederken Türkeş’in mezarına kırmız karanfiller bırakıp su döktü.

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