MHP Osmaneli ilçe kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket partisi MHP Osmaneli Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

MHP Osmaneli ilçe kongresi yapıldı
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Milliyetçi Hareket partisi MHP Osmaneli Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kongre, üyelerin katılımı ile MHP kongresi Osmaneli Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Tek liste ile seçime giren mevcut başkan Hasan Eroğlu, MHP Osmaneli İlçe Başkanı seçildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kongreye, Bilecik İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve üyeler katıldı.