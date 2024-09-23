MHP Silivri'de Görev Değişikliği Sonrası Zafer Yalçın'dan Hakan Bakmaz'a Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Teşkilatı'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından, eski İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yeni İlçe Başkanı Hakan Bakmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bir süredir beklenen halef-selef başkanların buluşması, yeni haftanın ilk günü teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

MHP Silivri İlçe Başkanlığı görevini Hakan Bakmaz’a devreden Zafer Yalçın, kamuoyunun merakla beklediği devir teslim töreni gerçekleşmemiş olsa da, bu ziyaretiyle yeni başkana başarı dileklerini iletti. Yalçın, Hakan Bakmaz ve ekibinin MHP'nin Silivri'deki güçlü yapısını koruyarak, partinin yoluna emin adımlarla devam edeceğine inandığını belirtti.

Hakan Bakmaz da bu nazik ziyaret için Yalçın’a teşekkür ederek, partinin bayrağını en iyi şekilde taşımaya devam edeceklerini ve teşkilatın Silivri’deki güçlü duruşunu sürdüreceklerini ifade etti.