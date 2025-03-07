MHP Silivri'de KAÇEP Başkanlığına Aygen Avcı Atandı
MHP Silivri İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen atama ile Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı görevine Aygen Avcı getirildi.
MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, yaptığı açıklamada, KAÇEP Başkanlığı’na Aygen Avcı’nın atandığını duyurdu. Atama sürecinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakmaz, teşkilatın kadın, aile ve çocuklara yönelik çalışmalarına daha da güç kazandıracaklarını ifade etti.
Atama programına, geçmiş dönem Silivri Kadın Kolları Başkanları da katılım sağlayarak yeni başkan Aygen Avcı’ya desteklerini sundular. MHP Silivri İlçe Teşkilatı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, KAÇEP’in çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.