MHP Silivri'de Yeni İlçe Başkanı Şafak Arslan mı Oluyor?
2024 yerel seçimlerinde Volkan Yılmaz'ın ekibinde yer alan Şafak Arslan'ın Silivri Belediyesi faaliyet raporu görüşmelerine katılması, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanlığına ilişkin kulisleri hareketlendirdi.
İstanbul teşkilatlarının yeniden yapılandırıldığı süreçte Arslan’ın meclis gündeminin en önemli oturumlarından birinde görünmesi, “görev hazırlığı mı?” sorusunu beraberinde getirdi.
Henüz resmi bir görevlendirme açıklaması yapılmazken, Şafak Arslan’ın adı ilçe başkanlığı için konuşulan isimler arasında öne çıkıyor.