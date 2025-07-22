MHP Silivri'den AK Parti İlçe Teşkilatına Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve beraberindeki heyet, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kadın Kolları Başkanına Hayırlı Olsun Ziyareti
MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz başkanlığındaki heyette, KAÇEP Başkanı Aygen Avcı, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Sultan Aşkın ve Semanur Kepenek ile MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Heyet, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan Fatma Karakoç Meto’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Ziyarette MHP heyeti, AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat yöneticileri tarafından karşılandı. Hakan Bakmaz, misafirperverliklerinden dolayı AK Parti yönetimine teşekkür ederek, Cumhur İttifakı’nın ilçedeki birlikteliğinin kararlılıkla süreceğini ifade etti.