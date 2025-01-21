MHP Silivri'den Barlas'a ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve ekibini ağırladı. Ziyarette, yerel gündem ve çalışmalar ele alınırken, Cumhur İttifakı’nın uyumlu iş birliğinin süreceği mesajı verildi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve beraberindeki heyeti ilçe başkanlığında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette gündeme ilişkin konular ve her iki partinin çalışmaları ele alındı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, Cumhur İttifakı’nın Silivri’deki uyumlu iş birliğine dikkat çekerek şunları söyledi:“Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanımız Sayın Hakan Bakmaz’ı, yönetimini ve meclis üyelerimizi ilçe başkanlığımızda misafir ettik. Ziyarette hem gündemi hem de çalışmalarımızı değerlendirdik. Cumhur İttifakı olarak son derece uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve inşallah bu uyumu sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun.”

Ziyaret, Cumhur İttifakı’nın yerel düzeydeki iş birliğini güçlendirme mesajlarıyla sona erdi.