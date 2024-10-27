MHP Silivri'den Kadınlara ve Siyasete Güçlü Vurgu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Teşkilatı, ilçe merkezinde gerçekleşen kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldi. MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Arzu Akbaba’nın organizasyonuyla gerçekleşen bu özel etkinliğe katılarak, yerel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya ayrıca, Silivri Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları mensupları katılım sağladı. Partililer, sıcak ve samimi bir ortamda yerel siyasetin kadınlar için önemine dikkat çekerek, siyasette kadınların daha etkin roller alabilmesi için yapılacak çalışmalara yönelik yeni adımlar planladıklarını ifade etti.

Başkan Bakmaz, toplantının teşkilat içi dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, “Kadın kollarımızın ve KAÇEP’in çalışmalarını destekliyor, partimizin her kademesindeki üyelerle sıkı iş birliğimizi sürdürüyoruz” dedi.