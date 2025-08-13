MHP Silivri'den Özel Eğitim Okullarına Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, ilçede faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret eden Bakmaz, Okul Müdürü Birol Çetin ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, okulun eğitim faaliyetleri ve öğrencilere sunulan imkanlar üzerine sohbet edildi. Başkan Bakmaz, misafirperverlikleri için Çetin’e teşekkür etti.

Aynı gün Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu da ziyaret eden Bakmaz, Okul Müdürü Emrah Erdoğan ile bir araya gelerek okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Bakmaz, özel eğitim alanında fedakârca görev yapan tüm öğretmen ve idarecilerin toplum için çok önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.



Hakan Bakmaz, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, “Özel eğitim alanında emek veren tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve destek personeline teşekkür ediyorum. Bu kurumlar, özel gereksinimli evlatlarımızın eğitim ve gelişiminde hayati bir role sahiptir” ifadelerini kullandı.

