MHP Silivri'den TÜYAP Kitap Fuarı'na Ziyaret
MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte TÜYAP Kitap Fuarı'nda İstanbul Ülkü Ocakları standını ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve beraberindeki Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, kültürel etkinliklere destek vermek amacıyla TÜYAP Kitap Fuarı’nda İstanbul Ülkü Ocakları standına ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında, Ülkü Ocakları temsilcileri ile görüşerek gençlere yönelik kitap ve kültür projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Bakmaz, eğitime ve kültürel faaliyetlere verdikleri önemi vurguladı. TÜYAP Kitap Fuarı’ndaki İstanbul Ülkü Ocakları standı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.