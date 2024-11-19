MHP Silivri'den Yeni Mahalle'de 'Komşum Nasılsın' Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akbaba ve ilçe yöneticileriyle birlikte, "Komşum Nasılsın" programı kapsamında Yeni Mahalle'de ikamet eden Karakaya ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Karakaya ailesinin evinde samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, aile bireylerinin talepleri ve ihtiyaçları dinlendi. İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, bu tür ziyaretlerin toplumla daha yakın ilişkiler kurmak ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akbaba ise, ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını yakından takip ettiklerini ve gerekli destekleri sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Komşum Nasılsın" programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, Silivri'deki mahalle sakinleriyle daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.​​