MHP Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akbaba'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

MHP Silivri İlçe Başkanlığı Kadın, Çocuk, Aile ve Engelli Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akbaba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akbaba, açıklamasında engelliliğin sadece bireyin bir durumu değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Arzu Akbaba mesajında, erişilebilir bir dünya inşa etmenin fiziksel ve sosyal engelleri ortadan kaldırmakla başlayacağını belirtti. Rampalar, asansörler, görme ve işitme destek sistemleri gibi fiziksel çözümlerin yanı sıra, önyargı ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Akbaba, "Herkes bir gün engelli olabilir. Bu nedenle, engellilere yönelik empati ve duyarlılık bireysel değil, toplumsal bir bilinç olmalıdır" dedi.

“Engel Zihinlerde Değil”

Akbaba, Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylerin yeteneklerini ve topluma kattıkları değeri fark etme günü olduğunu vurgulayarak, “Engelli bireyler sadece yardıma muhtaç kişiler değil, aksine azimleri ve kararlılıklarıyla topluma zenginlik katan bireylerdir. Birlikte daha kapsayıcı, eşitlikçi ve dayanışma içinde bir dünya inşa etmek bizlerin elindedir” ifadelerini kullandı.

“Birlikte güçlüyüz, birlikte engelsiziz!” mesajıyla açıklamasını sonlandıran Arzu Akbaba, herkesin eşit bir şekilde hayata katılma hakkına sahip olduğunu belirtti ve toplumun her kesimini farkındalık oluşturmaya davet etti.