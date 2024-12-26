MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, 2024 Yılını Değerlendirdi ve 2025 İçin Mesajlarını Paylaştı

Hürhaber Gazetesi ve Silivri Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Başkan Bakmaz, teşkilat olarak 2024’te gerçekleştirdikleri çalışmaları özetledi. Geçmiş yılın önemli olaylarına ve kazanımlarına değinen Bakmaz, parti içi birlik ve dayanışma ile geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

2025 yılına dair düşüncelerini de paylaşan Bakmaz, yeni yılın MHP için daha fazla birlik, beraberlik ve başarılarla dolu olmasını temenni etti. Başkan Bakmaz, Silivri halkına da yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman halkın yanında olduklarını bir kez daha vurguladı.

