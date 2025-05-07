MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz'dan Kadıköy Mahallesine Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Kadıköy Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle muhtarı Mehmet Yeniçiftlik ile makamında bir araya geldi. Ziyaret sırasında mahalledeki sorunlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Başkan Bakmaz, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek selamlaştı ve sohbet etti. Mahalle halkının taleplerini dinleyen Bakmaz, Silivri’nin her noktasında vatandaşlarla temas halinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.