MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Hakan Bakmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Ramazan, sabrı, şükrü ve paylaşmayı en güzel şekilde idrak ettiğimiz, dualarımızla manevi huzura erdiğimiz, sofralarımızda bereketi, evlerimizde huzur ve saadeti hissettiğimiz mübarek bir aydır. Bu mübarek günlerde, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmeli, ihtiyaç sahiplerini unutmamalı ve Ramazan’ın manevi iklimini en güzel şekilde idrak etmeliyiz."

Bu vesileyle tüm Silivrili hemşehrilerinin, Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan ayını en kalbi duygularla kutladığını ifade eden Bakmaz, bu mübarek ayın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.