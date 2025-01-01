MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz'dan Yeni Yıl, Mekke'nin Fethi ve Seyyid Ahmed Arvasi Mesajı

Yeni Yıl, Birlik ve Beraberlik İçin Fırsat

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2025 yılının Türk milletine sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti. Bakmaz, mesajında, yeni yılın umutları tazelediğini ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Mekke’nin Fethi: Barış ve Adaletin Zaferi

Başkan Bakmaz, mesajında Mekke’nin Fethi’nin önemine de değinerek, bu kutlu olayın yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda barış, merhamet ve adaletin hakim kılındığı bir inanç destanı olduğunu belirtti. Peygamber Efendimiz’in (sav) “Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah’ın bu milleti yücelttiği gündür.” sözlerine atıfta bulunan Bakmaz, Türk milletinin bu ruhu yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

Seyyid Ahmed Arvasi ve Türk-İslam Ülküsü

Mesajında, Türk-İslam ülküsünün önemli fikir adamlarından Seyyid Ahmed Arvasi’ye de yer veren Bakmaz, Arvasi’nin Türk milletinin İslam ahlakıyla yoğrulan bir medeniyet inşa etme gayretine dikkat çekti. Bakmaz, Arvasi’nin “Türk milleti İslam’ı yüceltmiştir; İslam da Türk milletini” sözünün bu bağın önemini veciz bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Birlik ve Mücadele Vurgusu

Başkan Bakmaz, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“Yeni yıla adım atarken, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak Türk-İslam ülküsü doğrultusunda büyük yarınlara ulaşacağız. Bu vesileyle Türk milletine, Türk-İslam alemine ve kıymetli Silivri hemşerilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene.”

MHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yayımlanan bu mesajda, 2025 yılına dair umutlar ve birlik mesajları dikkat çekti.