MHP Silivri İlçe Teşkilatı 'Komşum Nasılsın?' Programı Kapsamında Gül Ailesini Ziyaret Etti

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, “Vatandaşlarımızla birebir temas kurarak onların istek ve ihtiyaçlarını dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Bugün de Gül ailesinin misafirperverliğine şahit olduk, kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Komşum Nasılsın?” Programı Devam Ediyor

MHP Silivri İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan “Komşum Nasılsın?” programı, mahalle sakinleriyle yakın temas kurarak ihtiyaçların yerinde tespit edilmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. İlçe genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu ziyaretlerle, vatandaşların sorunlarına doğrudan çözüm üretilmesi hedefleniyor.

MHP heyeti, program kapsamında mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, Silivri halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.