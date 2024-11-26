MHP Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Öğretmenler Günü'ne Özel Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın ile ilçe yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Nurettin Aydos'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda geleceği inşa eden kutsal bir görev olduğuna dikkat çekildi.

"Öğretmenlik Geleceği İnşa Eden Bir Meslek"

MHP Silivri İlçe Teşkilatı, Aydos’a çiçek takdim ederek kendisine duydukları saygıyı dile getirdi. Teşkilat üyeleri, öğretmenlik mesleğinin toplumun her alanına katkı sunduğunu ifade ederken, öğretmenlerin geçmişten günümüze toplumdaki önemli rollerine vurgu yaptı.

Aydos’tan Teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurettin Aydos, MHP Silivri İlçe Teşkilatı'na teşekkür ederek, “Mesleğe olan bağlılığımı her zaman korudum. Böyle bir günde hatırlanmak beni çok mutlu etti,” dedi.