MHP Silivri İlçe Teşkilatında görev değişikliği

Görev değişikliği ile ilgili olarak MHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Aile ve Kadından Sorumlu İlçe Başkanlığı görevini layıkıyla yürüten Zerrin Çimen hanımefendi görevini Arzu Akbaba hanımefendiye devretmiştir. Başarılı çalışmalarından dolayı Zerrin Çimen'e teşekkür ediyor, görevi devralan Arzu Akbaba'ya çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerine yer verildi.