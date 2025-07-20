MHP Silivri Kadın Kolları'ndan Değerlendirme Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, Kaçep Başkanı Aygen Avcı başkanlığında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çalışmalar Gözden Geçirildi

MHP Silivri İlçe Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, sahada yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası istişare edildi. Kadın kolları üyeleri, Silivri genelinde daha etkin bir teşkilat yapısı oluşturmak ve kadınların siyasetteki temsilini güçlendirmek adına görüşlerini paylaştı.

Aygen Avcı’dan Teşekkür Mesajı

Toplantı sonunda konuşan Kaçep Başkanı Aygen Avcı, gösterilen birlik ve kararlılıktan ötürü tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Kadınların gücüyle, davamıza olan inancımızla yol almaya devam edeceğiz” dedi.