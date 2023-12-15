MHP tam kadro dağ ilçelerine çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa’nın dağ ilçelerine tam kadro çıkarma yaptı.

Kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünü diyarı, kadirşinas, vatansever, mütevazi insanlarıyla dağ ilçelerinin gönüllerindeki yerlerinin ayrı olduğunu söyleyen Başkan MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, “Bizlere yüreklerini açan kıymetli hemşerilerimizle, birlik beraberlik içerisinde, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Tekin, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Bursa’nın dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık’a çıkarma yaptı.

Soğuk hava ve sağanak yağışa rağmen merkezden kırsala çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmayan MHP İl Başkanı ve teşkilatları, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, Türkiye’nin de odağında olduğu dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve beraberindeki heyet, vatandaşlar ve esnafların yanı sıra kooperatifler, esnaf ve tarım derneklerinin ile Cumhur İttifakı Belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.

Cumhur İttifakının millet ve memleketin sigortası olduğunu kaydeden Başkan Tekin, “Cumhur İttifakı, tüm şer odaklarına rağmen Cumhuriyetin 100. Yılında daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye için emin ve kararlı adımlarla hizmet ve gönül seferberliğini büyüterek yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.