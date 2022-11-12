MHP Teşkilatı Silivrili kadınlarla kahvaltıda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığınca düzenlenen ve Genel Başkan Yardımcı İsmail Faruk Aksu, İl Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul il başkan yardımcısı Erhan Özkök, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilen “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” temalı kadınlarla buluşma toplantısı Palmiye Düğün salonunda gerçekleştirildi.



Programın açılış konuşmasını “Kahvaltı programımıza hepiniz hoş geldiniz.” diyerek başlayan MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın “Hepinizin bildiği üzere Silivri’miz ilk kez 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliği ile tanıştı. Bu uğurda gecesini gündüzüne katarak, kapı kapı dolaşan, Silivri’ye hizmet vizyonumuzu, hayallerimizi ve hedeflerimizi anlatan siz hanımefendilerin emeği ve alın teri asla yadsınamaz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın 3,5 yılda gösterdikleri başarı, Silivri’nin yıllarca çözülemeyen sorunlarının çözülmesiyle birlikte, birçok belediyeye de örnek oldu. Her zaman olduğu gibi davamızın büyüklüğü ve vakarıyla ilçemiz ve ülkemiz için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz diyor, bu duygu ve düşüncelerle programımıza katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.



Genel Başkan Yardımcı İsmail Faruk Aksu, İl Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da yaptıkları konuşmalarda “MHP'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı” vurgulandı.

