MHP Yenişehir'de çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çalmadık kapı, gidilmedik yer bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve Belediye Başkanının ziyaretleri vatandaşlar tarafından memnuniyetler karşılanıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Hizmetler yapılır, istekler giderilir. Bizim için en önemlisi gönüllerde yer almaktır” dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Makamlar mevkiler gelip geçicidir. Bizlere inanarak bu göreve layık gören hemşehrilerimizin güven ve desteklerini boşa çıkarmamak için Milliyetçi Hareket Parti’mizin çok kıymetli teşkilatları ve İlçe Başkanımız Arif Eren ile birlikte çalmadık kapı gidilmedik yer bırakmıyoruz. Biz hiçbir zaman halkımızdan kopmadık. Onların gönüllerine girmek için çalışıyoruz. Hizmetler yapılır, istekler giderilir. Bizim için en önemlisi gönüllerde yer almaktır. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçelinin belirttiği gibi ve bizlere talimatlarıyla, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. Bu yönde ilçemize bağlı 71 mahallede halkımız ile gece gündüz demeden bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kendilerini çat kapı ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın’ın bu ziyaretlerinden dolayı memnun oldukları ifade eden Yenişehirliler kendisine başarılar dilediler.