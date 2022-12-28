MHP Yıldırım'dan muhtarlara yakın markaj

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe teşkilatı, Yıldırım’ın tüm muhtarlarıyla bölge bölge kahvaltılı istişare programları düzenledi. MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Yıldırım ilçesindeki Muhtarlarla yaptıkları kahvaltılı istişare programlarının, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek arzusu ve samimiyetiyle gerçekleştiğini söyledi.

Taşçı, “Mahallelerimizdeki durumu ve muhtarlarımızın yaptığı çalışmaları daha geniş bir zaman dilimi içinde etraflıca konuşma fırsatımız oldu.” dedi. Muhtarlarla bölge bölge istişare programları Kadir Taşçı, Yıldırım’ın muhtarlarıyla düzenledikleri istişare programlarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıldırım’da yedi bölgede düzenlediğimiz kahvaltılı istişare programlarımız sayesinde tüm muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlar Derneği Başkanımız Muhsin Sak‘ın da eşlik ettiği bu buluşmalarda, İlçe yöneticilerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz ve Mahalle temsilcilerimizle birlikte mahallelerimizdeki sıkıntılarımızı, problemlerimizi konuştuk. Muhtarlarımız, yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaştılar. Mahallelinin çıkarlarını gözetme ve hizmet etme noktasında muhtarlarımızın üstün gayretlerini biliyoruz. Dertlerini dinledik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarından vatandaşlarımızın taleplerine, meclis gündemine gelmiş konulardan yeni hizmet projelerine kadar etraflıca fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Taşçı: “Çözüm üretme gayretlerimiz devam edecek.” Yıldırım’da yaşanan sıkıntıların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik, Belediye Meclisinde gerekli girişimlerde bulunduklarına ve konuların takipçisi olduklarına vurgu yapan Taşçı, sözlerini, “MHP Yıldırım İlçe teşkilatı olarak; muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmeleri için çözüm üretme gayretlerimiz devam edecek.“ ifadeleriyle tamamladı.