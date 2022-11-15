MHP Yıldırım İlçe Teşkilatı istişare toplantısı düzenledi

Bursa’nın Yıldırım İlçesinde saha çalışmalarını aralıksız devam ettiren MHP Yıldırım İlçe teşkilatı, parti içine yönelik çalışmalarına da hız kazandırdı.

MHP teşkilatlarında geçmiş dönemlerde görev yapmış yöneticilerinin davet edildiği istişare toplantısı, MHP Yıldırım ilçe binasında gerçekleşti. Partililerin görüş, düşünce ve önerilerini sundukları, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildikleri istişare toplantısında; birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İstişare toplantısının çok verimli geçtiğine işaret ederek şunları söyledi: “MYK Üyemiz Fevz Zırhlıoğlu, MDK Üyemiz Muhammet Tekin, İl Başkanımız Sayın M. Cihangir Kalkancı’nın katılımlarıyla; geçmiş dönemlerde partimizde görev alan kıymetli büyüklerimizi Yıldırım İlçe Başkanlığımızda misafir ederek fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerinin görüş ve önerilerini dinledik. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve hazırladığımız projeler hakkında bilgilendirdik. Kıymetli büyüklerimizin deneyim ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ifade ettikleri gibi “2023 seçimleri Türkiye’nin geleceğini tayin edecektir.“ Ülkücüler olarak Ülkemizin yarınlarını güvence altına almayı kendimize görev atfediyoruz. Bu nedenle her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor ve gerektiği anda tek yürek tek yumruk olmayı da en iyi biz biliyoruz.”

MHP Yıldırım İlçe teşkilatı, istişare toplantılarını önümüzdeki günlerde de devam ettirecek.