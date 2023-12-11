MHP Yıldırım teşkilatı muhtarlar ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, muhtarlarla bir araya geldi.

’Muhtarlarımızla Buluşuyoruz’ temalı programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin’de katıldı. Günden güne umudu daha da artarak seçime hazırlandıklarını dile getiren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili Büyükataman, "Muhtarlarımız, vatandaşımızın nabzını tutan, yerelde beklen. ve taleplere doğrudan muhatap olan toplumun en temel yapı taşıdır. Gerek ülkemizde, gerek bölgemizde çok sıcak gelişmelere birlikte şahit oluyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yaşadığımız sıkıntıların çözümü de var elbette. Bizi umutsuzluğa sevk edecek olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin en çok ihtiyacının huzur olduğu bu dönemde muhtarlarımıza da büyük görev düşüyor. Her gün her vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarına rahatlatıcı çözümler sunma konusunda büyük çaba içerisinde olduklarının farkındayız. Bizde "Önce Milletim’’ diyerek çıktığımız bu kutlu yolda kendilerini daima destekliyoruz’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Yıldırımda bulunan muhtarlar ile yapılan programlarla birlikte gönül köprüsü oluşturduğunu dile getiren MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Mahallelerimiz ve ülkemiz için özveriyle çalışan, millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan demokrasimizin kutup yıldızı muhtarlarımız ile her buluşmamız aramızdaki muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, mahalle ve ilçe sorunlarını dinlediğimiz, çözümü için istişarelerde bulunduğumuz bir demokrasi şölenine dönüşüyor. Muhtarlarımız, Muhtarlarımız. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda bize gönüldaşlık yapan her bir muhtarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Yıldırımlı muhtarların yoğun katılım ve ilgi gösterdiği programda konuşan Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ise, bu samimi ve sıcak birliktelikten duyduğu memnuniyetle dile getirdi.