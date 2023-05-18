Miami Heat, Boston Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116'lık skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı.

Miami Heat, Boston Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics’i 123-116’lık skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Heat’te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı.

NBA play-off’larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında play-off’lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics’i deplasmanda 123-116 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı. Miami Heat’te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist, 5 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ve Kyle Lowry de 15’er sayı kaydetti. Boston Celtics’te ise Jayson Tatum’un 30 sayı, 7 ribaundu, Jaylen Brown’un 22 sayı, 9 ribaundu, Malcolm Brogdon’un da 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs’ta yine Boston’ın sahasında oynanacak.