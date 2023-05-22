Miami Heat, Boston Celtics karşısında seriyi 3-0 yaptı

NBA Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçında Miami Heat, evinde Boston Celtics’i 128-102’lik skorla yenerek seride 3-0 öne geçti. Heat’te Gabe Vincent 29 sayı ve 3 asistle oynadı.

NBA play-off’larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin üçüncü karşılaşmasında play-off’lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics’i deplasmanda 128-102 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı. Miami Heat’te Gabe Vincent 29 sayı, 3 asist, Duncan Robinson 22 sayı, 4 asist, Caleb Martin de 18 sayı, 4 asistle mücadele etti. Boston Celtics’te ise Jayson Tatum’un 14 sayı, 10 ribaundu, Jaylen Brown’un 12 sayı, 6 ribaundu ve Grant Williams’ın da 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin dördüncü maçı, 24 Mayıs’ta Miami’de oynanacak.