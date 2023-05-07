Michael Olunga: 'Türkiye'den teklif gelirse değerlendirmek isterim'

Kenyalı milli futbolcu Michael Olunga, Türk futbolunu, kendisinin de takip ettiğini söyleyerek, Türkiye’den teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceğini ifade etti.

Katar 1. Lig ekibi Al-Duhail’de forma giyen Kenyalı futbolcu Michael Olunga, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine FIFA Dünya Kupası, Süper Lig ve Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası organizasyonu için Katar’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Michael Olunga, "Lig bizim için bu sene zorlu geçti. Bununda en büyük sebebi Dünya Kupası’nın burada organize edilmesiydi. Dolayısıyla çok inişli, çıkışlı bir lig oldu. Bizim için zorlu maçlar söz konusuydu. Şimdi pazartesi günü son maçımıza çıkacağız ve Al-Shamal ile zor bir karşılaşma oynayacağız. Çünkü onlarda ligde kalmak için mücadelede veriyorlar. Umuyoruz ki her şey yolunda gidecek ve şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Dünya Kupası’nın Katar’da yapılmasının bölge futboluna etkileri büyük olacak"

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Michael Olunga, "Katar burada mükemmel bir ev sahipliği yaptı ve bunun bölge futboluna etkileri çok büyük olacak. Öncelikle altyapıların hepsi ileri seviyede ve gelişmiş olanaklar sunmaya başladı. Dolayısıyla burada antrenman yapan oyuncuların gelişimi de buna göre olacak. Yerel liglerde oynayan futbolcular, böyle bir tecrübe sonrası takımlarına, kulüplerine geldiğinde hepsi daha farklı bir bakış açısıyla oynayarak kendilerinden sonra gelenlere de bu tecrübeyi aktardılar ve vizyonun gelişmesine de büyük katkısı oldu. Bunu sadece Dünya Kupası olarak da görmemek lazım. Bu kadar yatırımın yapıldığı, bu kadar tesisleşmenin gerçekleştirildiği ve tecrübenin edinildiği bir ülkede bundan sonra da farklı organizasyonlara ev sahipliği yapılacaktır. Dolasıyla her biri Katar’a, bölge futboluna katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

"Beşiktaş’ta oynayan Omar Colley ile İsveç’te beraber oynamıştık"

29 yaşındaki futbolcu, Türk futbolunu dünyanın birçoğu gibi kendisinin de takip ettiğini belirterek, "Hatta dönem dönem Türk kulüplerinde oynayan arkadaşlarım oluyor. Şimdi Beşiktaş’ta oynayan Omar Colley ile İsveç’te beraber oynamıştık. Daha önce Doğu Afrika ülkesi olan Tanzanya’dan Samatta, Fenerbahçe’de oynamıştı. Onları takip ediyorum, onlardan dolayı bilgim oluyor. Kendi kişisel ilgimden dolayı da izliyorum ve takip ediyorum. Türk futbolunun, bir diğer avantajı da muhteşem bir taraftara sahip kulüplerinin olmasıdır. Futbol, gerçekten farklı dinamiklere sahip bir olgu. Bu tutkulu taraftarla birleştiği zaman bambaşka bir seviyeye de çıkıyor. Gerçekten takdir ediyorum. Hem Avrupa’da hem de ligde büyük bir rekabet içerisinde mücadelede gösteriyorlar. İleride bir gün Türk kulüplerinin bir tanesinde oynar mıyım bilmiyorum. Onu ileride zaman gösterecek. Kader bize ne getirecek göreceğiz ama böyle bir şans olursa gerçekten değerlendirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Engin Fırat’ın milli takımımızın başında olması büyük şans"

Teknik Direktör Engin Fırat’ın Kenya Milli Takımı’nın başında olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu vurgulayan başarılı golcü, "Hem genç oyuncularımıza, yerel liglerde oynayan gençlerimize sahip çıkması, bunların potansiyellerinin keşfi ve cesaretlendirilmesi konusunda, hem de uluslararası alanda elde ettiği tecrübeleri bize aktarmasında dolayı büyük bir şans. Daha disiplinli, daha profesyonel, daha agresif olmamız doğrultusunda bize çok yardımcı oluyor. Bizim gibi takımlar için bu organizasyonların sağlanması kolay değil ama Engin hocanın koyduğu hedefler doğrultusunda, yani büyük turnuvalarda boy gösteren bir Kenya Milli Takımı için yaptıkları gerçekten şükran duyduğumuz şeyler. Bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu tarz teknik adamların milli takımımızın başında olması bizim için gerçekten çok değerli. Bizim ve bizim gibi ülkelerin yani futbolda gelişmek isteyen ve bu potansiyele sahip olan fakat organize edilmesine ihtiyaç duyulan ülkelerde böyle hocalarla çalışmak gerçekten büyük şans" değerlendirmesinde bulundu.

Tolgahan Tuğlu: "Olunga için Premier Lig kulüpleri de arıyor fakat gönlüm Türkiye’de oynamasından yana"

Kenya Milli Takımı’nın Katar temaslarını organize eden Tolgahan Tuğlu, Olunga için hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında kulüplerin kendisiyle iletişime geçtiğini ve oyuncunun durumunu sorduklarını söyledi. Tuğlu, "Michael gerçekten de Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinde rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bizim büyük kulüplerimizin ilgi göstermesi de çok doğal. Açıkçası onun için beni Premier Lig kulüpleri de arıyor fakat gönlüm tabi ki Türk futbolseverlerin önünde oynamasından yana" şeklinde konuştu.