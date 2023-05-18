Michy Batshuayi 12. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

Michy Batshuayi 12. golünü attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazandı. 11. dakikada Arda Güler’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Mücadeleye 11’de başlayan Belçikalı forvet, 83. dakikada yerini Emre Mor’a bıraktı.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol kaydetti.