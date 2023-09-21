Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Nordsjaelland'a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Nordsjaelland’a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin ikinci golüne imza atan Michy Batshuayi, bu sezon 3. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Zimbru ile oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında da 2 gol atmıştı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Mücadeleye 11’de başlayan Batshuayi, 69. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.