Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Nordsjaelland'a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Nordsjaelland’a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin ikinci golüne imza atan Michy Batshuayi, bu sezon 3. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Zimbru ile oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında da 2 gol atmıştı.
Mücadeleye 11’de başlayan Batshuayi, 69. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.