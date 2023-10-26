Michy Batshuayi, Konferans Ligi'nde 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. golünü attı.

Michy Batshuayi, Konferans Ligi'nde 4. golünü attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Proline

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. golünü attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşırken, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11’de başlayan Michy Batshuayi, 42. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon Konferans Ligi’nde Zimbru ve Nordsjaelland filelerini de havalandıran 30 yaşındaki forvet, Ludogorets’e kaydettiği golle bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Batshuayi, 81. dakikada yerini Umut Nayir’e bırakırken, tribünlerden yoğun alkış aldı.