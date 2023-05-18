Mide botoksu ameliyatından sonra fenalaşan hasta hayatını kaybetti

İstanbul’un Tuzla ilçesinde mide botoksu ameliyatından sonra fenalaşan Hurise Gezmiş hayatını kaybetti. Böylelikle aynı özel hastanede mide botoksu ameliyatından hayatını kaybeden hasta sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Tuzla’da Özel Gisbir Hastanesi’nde mide botoksu ameliyatı olan bazı hastalarda çeşitli rahatsızlıklar belirmesi üzerine inceleme başlatılmıştı. Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T. gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. 25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova’nın 23 Mart’taki ölümünün ardından doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 kadın daha hayatını kaybetti

Hastanede mide botoksu yaptıran ve ardından fenalaşan hastalardan Hurise Gezmiş de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi görüyordu. Gezmiş’in 16 Mayıs Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Gezmiş, 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen cenazenin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.