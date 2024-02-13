Mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişme: Serbest bırakıldı
Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne’de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne’de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Edirne Valiliği de adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.