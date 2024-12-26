Mide şişkinliğini önlemek için sofranızı değiştirin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yağmur Satıroğlu, arkasında herhangi bir sağlık sorunu olmayan mide şişkinliğinin doğru besinler tüketerek yönetilebileceğini söyledi.

Dünya genelinde her 10 kişiden 7’sinde görülen mide şişkinliği, sindirim sisteminin en yaygın sorunları arasında yer alıyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yağmur Satıroğlu, arkasında herhangi bir sağlık sorunu olmayan mide şişkinliğinin doğru besinler tüketerek yönetilebileceğini belirterek, “Zencefil, sindirimi hızlandırıcı etkisiyle mideyi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Zencefil çayı ya da taze zencefil dilimleriyle şişkinlik sorunu azaltılabilir. Zencefille birlikte yoğurt da probiyotik bakımından zengin olmasıyla sindirim sistemini dengeleyici özellik taşır. Yoğurt, bağırsak florasını düzenleyerek şişkinlik ve gaz oluşumunu engeller. Bu nedenle yoğurt, mide şişkinliğini azaltmaya yardımcı olan doğal bir besindir. Badem de içerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde sindirimi destekler. Mide şişkinliği ve gaz sorunlarıyla mücadelede oldukça faydalıdır. Günde birkaç badem tüketmek sindirim sistemini düzenlemede yardımcı olabilir” dedi.

Sindirimi kolaylaştıran bitkiler: Nane ve rezene

Rezenenin, sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiler oluşturduğunu ve gaz giderici özelliği olduğunu söyleyen Satıroğlu, “Rezene çayı, mide şişkinliğini giderir ve sindirimi hızlandırır. Düzenli rezene çayı sindirimi kolaylaştırır. Nane de bir diğer sindirim kolaylaştırıcı bitkiler arasındadır. Mideyi yatıştırıcı özelliğiyle bilinir. Nane çayı, mide şişkinliğini hafifletmek ve karın kramplarını azaltmak için ideal bir içecektir. Ayrıca nane, gaz problemlerini gidermede de faydalıdır” şeklinde konuştu.

Yeşilin rahatlatan etkisi: Brokoli ve avokado

Brokolinin, lif açısından zengin bir sebze olup sindirimi kolaylaştırdığını ifade eden Dyt. Yağmur Satıroğlu, “Sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olur ve şişkinliği engeller. Brokolinin fazla tüketimi gaz yapabileceği için dengeli tüketilmesi önemlidir. Avokado da, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengindir. Mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği engeller. Avokado ayrıca yüksek potasyum içeriğiyle sıvı dengesini koruyarak şişkinliği azaltmaya yardımcı olur” dedi.

Meyvelerden mideye şifa: Limon, muz, kavun

Limonun, asidik yapısı ile mideyi temizlediğini ve sindirimi hızlandırdığını söyleyen Satıroğlu, “Limonlu su, mideyi yatıştırarak şişkinliği önler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sistemine doğal bir uyarıcı etki sağlar. Limonla birlikte muz ve kavunun da sindirime faydalı besinler olduğu söylenebilir. Bunlardan muz, mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinir ve potasyum açısından zengindir. Mide asiditesini dengeler ve sindirimi kolaylaştırarak şişkinliği azaltır. Şişkinlik nedeniyle karın ağrısı çeken kişilere önerilen bir meyvedir. Kavunsa yüksek su içeriği ile sindirimi destekler ve mide şişkinliğini hafifletir. Hem gaz problemlerine karşı etkilidir hem de idrar söktürücü özelliğiyle vücudu rahatlatır. Bu meyve, sindirim sistemini ferahlatmak için ideal bir tercihtir” şeklinde konuştu.